Privatpersonen und Unternehmen können nun alle von der Stadt Lugano ausgestellten Rechnungen mit Bitcoin und der an den US-Dollar gekoppelten Kryptowährung Tether bezahlen, wie Bitcoin Suisse am Dienstag mitteilte. Das Zuger Kryptounternehmen ermöglicht die Kryptozahlungen. Bisher waren Zahlungen mit Kryptowährungen in Lugano nur über das Online-Portal der Stadt möglich.