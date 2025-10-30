Wegen einer Deregulierung der Branche durch den selbst ernannten «Krypto-Präsidenten» Donald Trump greifen immer mehr Anleger zu Cyber-Devisen. Dies trieb die Kurse von Bitcoin und Ethereum in den vergangenen Monaten zeitweise auf Rekordhochs von 126.223 beziehungsweise 4955 Dollar. Aufkommende Sorgen vor einer Abkühlung der US-Konjunktur schickten die Kurse anschliessend jedoch auf Talfahrt.