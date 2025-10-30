Die grösste börsennotierte Kryptowährungsbörse Coinbase gab am Donnerstag für das dritte Quartal eine Verdoppelung der Erlöse auf 1,05 Milliarden Dollar bekannt. Der Gewinn habe sich auf 432,6 Millionen Dollar mehr als verfünffacht.
Wegen einer Deregulierung der Branche durch den selbst ernannten «Krypto-Präsidenten» Donald Trump greifen immer mehr Anleger zu Cyber-Devisen. Dies trieb die Kurse von Bitcoin und Ethereum in den vergangenen Monaten zeitweise auf Rekordhochs von 126.223 beziehungsweise 4955 Dollar. Aufkommende Sorgen vor einer Abkühlung der US-Konjunktur schickten die Kurse anschliessend jedoch auf Talfahrt.
(Reuters)