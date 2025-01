Kanada verfügt über eine strategische Reserve an Ahornsirup, China hat sogar Vorräte an Schweinefleischprodukten angelegt. Der neue US-Präsident und erklärte Krypto-Fan Donald Trump hat eine neue Idee: Er ordnete die Bildung einer Arbeitsgruppe für digitale Vermögenswerte an. Sie soll bis Juli prüfen, ob die US-Regierung eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen soll. Worum geht es?