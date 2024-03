Die bekannte Tech-Investorin Cathie Wood ist der Meinung, dass der Bitcoin-Kurs angesichts jüngster Entwicklungen bei der grössten Kryptowährung der Welt auf 3,8 Millionen Dollar steigen könnte. Auf der "Bitcoin Investor Day-Konferenz" am Freitag in New York erklärte sie, eine Flut von institutionellen Anlegern und neuen ETF-Produkten bedeute, dass der Token in ihrem bullischen Szenario um mehr als 2 Millionen Dollar über das bestehende Ziel steigen könnte.