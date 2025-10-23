Zunächst hatte das «Wall Street Journal» über die Entscheidung berichtet. Die weltgrösste Kryptowährungsbörse Binance war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
Zhao - in der Kryptoszene als «CZ» bekannt - war im vergangenen Jahr zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe hat er bereits verbüsst. Der Firmengründer hatte sich schuldig bekannt, gegen US-Geldwäschegesetze verstossen zu haben. Ausserdem akzeptierte Binance nach einem mehrjährigen Strafverfahren eine insgesamt mehr als vier Milliarden Dollar schwere Strafzahlung. Durch die Begnadigung könnte Zhao an die Spitze der Börse für Bitcoin, Ethereum & Co zurückkehren.
Der selbst ernannte «Krypto-Präsident» Trump hat seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn die Zügel für die Kryptobranche gelockert. Einem früheren Bericht des «Wall Street Journal» zufolge war er zudem an einem Einstieg bei Binance interessiert. Trump hatte im Frühjahr auch drei Gründer der Kryptobörse begnadigt. Ihnen wurde ebenfalls ein Verstoss gegen Geldwäsche-Gesetze vorgeworfen.
(Reuters)