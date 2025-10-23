Zhao - in der Kryptoszene als «CZ» bekannt - war im vergangenen Jahr zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe hat er bereits verbüsst. Der Firmengründer hatte sich schuldig bekannt, gegen US-Geldwäschegesetze verstossen zu haben. Ausserdem akzeptierte Binance nach einem mehrjährigen Strafverfahren eine insgesamt mehr als vier Milliarden Dollar schwere Strafzahlung. Durch die Begnadigung könnte Zhao an die Spitze der Börse für Bitcoin, Ethereum & Co zurückkehren.