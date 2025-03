In der Vorwoche hatte der Bitcoin zeitweise noch bei 95'000 Dollar notiert, und war seitdem deutlich gefallen. Zuletzt hatten Meldungen über die Bildung einer nationalen Krypto-Reserve in den USA den Kurs bewegt. US-Präsident Donald Trump hatte so ein Wahlkampfversprechen eingelöst. Allerdings sollen für die Reserve keine Bitcoin am Markt gekauft werden sollen. Die neue US-Regierung will vielmehr konfiszierte Bitcoin zum Aufbau der Reserve nutzen.