Israelische Behörden haben zahlreiche Tron-Konten sichergestellt

Aber auch sonst sind Witkoffs unternehmerische Aktivitäten aus Sicht von Experten potenziell problematisch. Zwar will der Trump-Freund und Wahlkampfspender einem Insider zufolge sein gesamtes Vermögen in einem speziellen Treuhandfonds bündeln, der üblicherweise von einem externen Manager verwaltet wird. Interessenkonflikte seien dennoch nicht auszuschliessen, warnt Richard Painter, Professor an der Universität von Minnesota und Ethik-Berater des früheren US-Präsidenten George W. Bush. «Ob man an der Führung eines Unternehmens beteiligt ist oder nicht, ist irrelevant. Entscheidend ist, ob man ein finanzielles Interesse hat, das durch die Arbeit in der Regierung direkt beeinflusst werden könnte.» Witkoff wollte sich zu diesem Thema nicht äussern. World Liberty war für einen Kommentar nicht zu erreichen.