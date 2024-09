Der digitale Vermögenswert fiel um bis zu 2,6 Prozent, bevor er am Mittwochmorgen bei 56'490 Dollar notierte. "Der Markt schätzte Kamala Harris als Siegerin der Debatte ein, insbesondere in der Anfangsphase, was sich in einem kleinen Abwärtstrend für Kryptowährungen niederschlug", sagte Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets.