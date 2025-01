Der Markt für digitale Vermögenswerte nahm die weithin erwartete Executive Order und die Aufhebung der Buchhaltungsrichtlinien gelassen hin. Bitcoin notierte am Freitag um 10:54 Uhr in Singapur kaum verändert bei etwa 103.200 USD. Kleinere Token wie Ether und Solana wurden in engen Spannen gehandelt. «Ich glaube nicht, dass irgendetwas von dem, was Trump letztendlich tun wird, im Markt eingepreist ist», sagte Edward Chin, Mitbegründer von Parataxis Capital. «Die Executive Orders sind in Ordnung, aber ich denke, die eigentliche Gesetzgebung wird noch kommen.»