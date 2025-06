Stablecoins werden immer beliebter

Der Wert von Stablecoins ist an einen Basiswert gekoppelt, meist eine Währung oder einen Rohstoff. Dadurch schwanken die Kurse weniger als diejenigen von Bitcoin, Ethereum und Co, bei denen allein Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Investoren, die Geld von einer Kryptowährung in eine andere tauschen wollen, wählen hierfür oft den Umweg über einen Stablecoin, um sich gegen kurzfristige Kursausschläge abzusichern.