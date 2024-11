Die US-Börsenaufsicht SEC hat ETF, also börsengehandelte Fonds, in diesem Jahr zuerst für Bitcoin und dann für Ethereum genehmigt. Es gilt als historischer Schritt für Kryptowährungen, dass sie nun für alle zugänglich sind.

Wenn man nur an den Vermögenswert denkt, dann ist es so. Denn, das einzige, was zählt, ist an mehr Orten zum Kauf und Verkauf zur Verfügung zu stehen. Es ist definitiv ein positiver Schritt für die Legitimität und dafür, all jenen Vertrauen zu schenken, die Dinge entweder mit ETH, dem Vermögenswert, oder Ethereum, dem Protokoll, tun. Aber für Ethereum ist es auch wichtig, als Software in soziale Netzwerke, in Identitäts- und Reputationssysteme oder in die Internet-Infrastruktur integriert zu werden. Das ist nichts, was irgendein externer Akteur einfach aus dem Hut zaubern und sagen könnte: «Hey, wir machen jetzt diese grosse Ankündigung, dann ist die Gesellschaft gerettet.» Ja, ETFs sind ein Meilenstein - aber sie sind nur ein Teil eines ausgewogenen Frühstücks.