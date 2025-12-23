Dabei ging es um ein Volumen, das deutlich grösser als 20 Milliarden Dollar ist. Ein solcher Abbau geht dabei nicht innerhalb von wenigen Tagen über die Bühne, vielmehr benötigt er Zeit. So war im November und Dezember zu beobachten, dass diese Marktteilnehmer schrittweise ausstiegen. Der Abbau erfolgte teilweise mit enormen Verlusten, teilweise mit erstaunlichen Gewinnen, wie der Krypto-Experte und ehemalige Hedgefonds-Manager Raoul Pal jüngst in einem Blogeintrag betonte.