Für Bitcoin war es dennoch eine schwere Woche. Die Kryptowährung verlor rund 13 Prozent an Wert. Der Rückgang hatte eingesetzt, nachdem das Strategy, das von Michael Saylor gegründete Unternehmen, Bitcoin im Umfang von rund 2,5 Millionen Dollar aus ihren umfangreichen Beständen verkauft hatte. Saylors sogenannte Digital-Asset-Treasury-Gesellschaft gehörte in den vergangenen Jahren zu den grössten Käufern von Bitcoin. Der Verkauf war zwar klein, verunsicherte die Anleger aber dennoch.