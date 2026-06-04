Bitcoin ist am Donnerstagmorgen auf den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten gefallen, da der Konflikt im Nahen Osten weitergeht und so die allgemeine Marktstimmung belastet.
Konkret fiel die Kryptowährung im frühen Handel am heutigen Donnerstag in Singapur um 5,5 Prozent auf 61'322 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 6. Februar. Daraufhin stabilisierte sie sich wieder, ohne allerdings über 65'000 Dollar zu steigen.
«Der starke Kursausschlag zeigt, dass Bitcoin bei rund 63'000 Dollar Unterstützung findet, was viele Händler genau beobachtet haben», sagte Damien Loh, Chief Investment Officer bei Ericsenz Capital. «Viele Anleger hatten auf weitere Kursrückgänge gesetzt, und viele dieser Positionen wurden schnell zunichtegemacht, als die Kurse zu steigen begannen.»
Für Bitcoin war es dennoch eine schwere Woche. Die Kryptowährung verlor rund 13 Prozent an Wert. Der Rückgang hatte eingesetzt, nachdem das Strategy, das von Michael Saylor gegründete Unternehmen, Bitcoin im Umfang von rund 2,5 Millionen Dollar aus ihren umfangreichen Beständen verkauft hatte. Saylors sogenannte Digital-Asset-Treasury-Gesellschaft gehörte in den vergangenen Jahren zu den grössten Käufern von Bitcoin. Der Verkauf war zwar klein, verunsicherte die Anleger aber dennoch.
«Der Bitcoin-Kurs ist diese Woche gefallen, da Strategy sein Versprechen, niemals zu verkaufen, gebrochen hat, was das Vertrauen des Marktes erschütterte», sagte Josh Du, Chief Investment Officer bei Animoca Brands.
Der Ausverkauf machte deutlich, wie stark sich Bitcoin von Technologiewerten abgekoppelt hat. Diese erreichten Rekordstände, während der Token nachgab. Seit einem Allzeithoch von mehr als 126'000 Dollar im vergangenen Oktober hat Bitcoin etwa die Hälfte seines Wertes verloren.
Der Token bleibt zudem anfällig für makroökonomische Risiken. Nach nächtlichen Angriffen, die US-iranische Gespräche über ein vorläufiges Friedensabkommen gefährdeten, fiel Bitcoin weiter. Asiatische Aktien und Futures auf US-Aktienindizes gaben am Donnerstag in Singapur nach.
(Bloomberg/cash)