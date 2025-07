Diese hohe Menge Bitcoin der Wale traf von Anfang April bis Mitte Juli auf eine hohe Nachfrage. Befindet sich der Markt wie in den letzten zehn Tagen in einer Seitwärtsbewegung, kann es entsprechend zu raschen Abverkäufen kommen. Diese halten sich immer mehr in Grenzen und Bitcoin-Abstürze sind jüngst keine aufgetreten. Dies, weil viele Anleger jeweils auf Kursrücksetzer warten, um wieder einzusteigen - auf englisch «buy the dip».