Der Genossenschaftssektor, der aus rund 650 Banken besteht, hatte rund drei Jahre an einer Lösung unter Führung der DZ Bank gearbeitet. Diese ist inzwischen fertig. Vor kurzem haben die ersten Banken aus der Gruppe die Funktion zum Kryptohandel für ihre Kunden freigeschaltet. Bei den rund 340 Sparkassen entwickelt die Tochter DekaBank ein zentrales Angebot, dessen Start noch im zweiten Halbjahr geplant ist.