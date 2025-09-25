«Die Fragezeichen über den künftigen Kurs der US-Notenbank zügeln den Risikoappetit der Marktakteure», sagte Marktexperte Timo Emden von Emden Research. «Während die Hoffnung auf baldige Lockerungen verflogen ist, wächst die Sorge, dass die Fed die geldpolitischen Zügel länger straff halten könnte als bislang angenommen.»