Die Wirtschaft in Spanien hat im Sommer etwas weniger zugelegt als bislang gedacht. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem zweiten Quartal nur um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Berechnung hatte einen Anstieg um 0,2 Prozent ergeben. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet.

23.12.2022 09:26