Turbulenzen im Technologiesektor: Chance oder Risiko?

Mehr als USD 2.5 Billionen an Marktkapitalisierung sind im Zuge des aktuellen «Erst fliehen, dann fragen»-Verhaltens der Märkte von den grössten Technologiekonzernen abgeflossen. Die Bewertungen des Sektors sind seit Ende Oktober um mehr als 20% gefallen und befinden sich nun auf einem Mehrjahrestief, obwohl die Gewinnprognosen um 19% gestiegen sind. Für selektive Anlegerinnen und Anleger könnten sich dadurch Einstiegsmöglichkeiten bieten – insbesondere bei strukturell gut positionierten Unternehmen.

Selektives Engagement in führende KI-Unternehmen

Julius Bär hat einen diversifizierten Korb mit Kapitalschutzprodukten auf Technologieaktien zusammengestellt, der ein Engagement in Unternehmen ermöglicht, die in wichtigen Segmenten der KI-Wertschöpfungskette tätig sind. Die Auswahl umfasst führende Halbleiterhersteller, Hyperscaler, die ihre Rechenzentrumskapazitäten ausbauen, Infrastrukturanbieter, die Energiemanagement und Datenspeicherung ermöglichen, sowie führende Anbieter von Unternehmenssoftware, die tief in den Technologiearchitekturen vieler Firmen eingebettet ist. Insgesamt kann der Aktienkorb ein fokussiertes, zukunftsorientiertes Engagement entlang der wichtigsten Segmente der KI-Wertschöpfungskette bieten.

Zielgerichtete Partizipation mit integriertem Schutzmechanismus

Das zweijährige JB Tracker-Zertifikat ermöglicht ein Engagement in einen Korb kapitalgeschützter Zertifikate, die an ausgewählte einzelne Technologieaktien gekoppelt sind. Es bietet einen 100%igen Kapitalschutz bei Fälligkeit und eine 200%ige Partizipation an der Performance jeder Aktie bis zu ihrer individuellen Knock-out-Barriere. Anlegerinnen und Anleger sind dem Emittenten- und Solvenzrisiko, Spreads am Sekundärmarkt (Geld-Brief-Spanne) sowie der Möglichkeit ausgesetzt, dass der Wert des Produkts während der Laufzeit unter das Kapitalschutz-Niveau fallen kann

