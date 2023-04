Die Gründer

Walter Salchli war zuvor auf Anbieterseite bei Sunrise und UPC tätig. «Leider war die Branche noch sehr einzelhandelsorientiert und glaubte nicht so recht an die Idee, dass man alles bis zum Vertragsabschluss ins Internet verlagern könnte», sagt er. Also beschloss er, die Business-Idee selbst in die Tat umzusetzen. 2019 gründete er sein Jungunternehmen. 2020 stiess der heutige COO und CFO Karim Mohr ins Gründerteam. Neben Handy- und Internetabos können auch die aktuellsten Smartphonemodelle miteinander verglichen werden.