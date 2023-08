Der Markt

Die Idee der Co-Ownership für Ferienunterkünfte ist nicht neu, erlebt in den letzten Jahren aber einen regelrechten Boom. Hohe Immobilienpreise, die Hoffnung auf Wertsteigerung, die zunehmende Reisefreudigkeit der Menschen und der Wunsch nach Nachhaltigkeit sind vier Aspekte, die dieses Konzept florieren lassen. Ebenfalls auf die Achtel-Kauf-Lösung setzt in der Schweiz zum Beispiel My Second Home. In Deutschland hat sich etwa Myne Homes des Themas angenommen, in London das Fintech Lilo Collection. Aber das US-Startup Pacaso war es wohl, das der Business-Idee neuen Aufschwung verlieh, denn 2020 gegründet, erreichte es bereits nach rund drei Jahren eine Ein-Milliarden-Dollar-Bewertung und damit den Status eines Einhorns. Mehr als 1000 Immobilien in den USA, Mexiko und Europa hat das US-Unternehmen bereits in seinen Bestand aufgenommen. Alle Anbieter setzen auf Liegenschaften in beliebten Lagen im Hochpreissegment.