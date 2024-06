Die Gründer

Das Gründerteam von Bierwerk Züri besteht aus Lidia De Petris, ihrer Schwester Valeria De Petris und Max Hartmann, die alle die Leidenschaft für das Bierbrauen teilen. Lidia entdeckte ihre Liebe zum Bier während ihres Jus-Studiums in Belgien und vertiefte ihre Kenntnisse in London, wo sie sechs Jahre lang in einer Brauerei arbeitete. «Meine Schwester und ich haben uns in London in das Brauwesen verliebt. Es war eine unglaublich lehrreiche Zeit, die uns zu den Brauerinnen gemacht hat, die wir heute sind», erzählt De Petris. Max, der Dritte im Bunde, bringt seine Erfahrung aus Bayern mit, wo er schon in jungen Jahren mit dem Bierbrauen begonnen hat.