Die Gründer

Lüönd hat 2017 bereits die Beauty2Go Klinik GmbH gegründet und schweizweit Schönheitskliniken aufgebaut. Von der Nasen- oder Kinnkorrektur bis hin zu Falten- und Augenringbehandlungen bietet sie mittlerweile minimalinvasive medizinische Gesichtsbehandlungen an sechs Standorten in der Deutsch- und Westschweiz an. «2022 haben wir es geschafft, Marktführer zu werden», so Alexandra Lüönd. Landesweit beschäftigt sie rund ein Dutzend Ärzte und Ärztinnen in Vollzeit und gilt als grösste Abnehmerin für Hyaluron und Botox. Gemeinsam mit ihrem Bruder Patrick Lüönd leitet sie nicht nur das Unternehmen, sondern hat 2021 auch die Lüönd AG, als Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft, gegründet. Seit Juli verfolgen sie nun den Aufbau der Brows & Brows GmbH.