Der Markt

Der globale Aufschwung im Bereich der Kinderwunschbehandlungen spiegelt einen gesellschaftlichen Wandel wider. Ein wesentlicher Treiber ist vor allem das zunehmende Alter der Ersteltern, insbesondere in urbanen Regionen. Da immer mehr Menschen der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung in ihren frühen Erwachsenenjahren Priorität einräumen, steigt die Nachfrage nach Fruchtbarkeitsbehandlungen in älteren Altersgruppen. Darüber hinaus haben ein wachsendes Bewusstsein und eine wachsende Akzeptanz für Fruchtbarkeitsprobleme, unterstützt durch soziale Medien und Prominente, Unfruchtbarkeit entstigmatisiert, was immer mehr Menschen dazu ermutigt, nach Lösungen zu suchen. «Cada will sich in diesem wachsenden Markt als Vorreiter positionieren, der nicht nur medizinische Innovationen vorantreibt, sondern beim Thema Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch auch gesellschaftliche Barrieren abbaut», so Förster.