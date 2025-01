Der Markt

Cerrion fokussiert sich auf Industrien mit hoher Produktionskomplexität und Fragmentierung. Angefangen bei Glasbehältern – von Bierflaschen bis zu Pharmacontainern – expandierte das Startup in Bereiche wie Tischgeschirr und schwerere Industrien. «Allein in der Glasindustrie verlieren Hersteller jährlich Milliarden durch unplanmässige Ausfälle», so Saleh. Der globale Fertigungsmarkt mit etwa zehn Millionen Produktionslinien ist riesig. Cerrion will die führende Lösung für mindestens zehn Industrien werden. Der Markt ist hart umkämpft, aber Saleh sieht das positiv: «Konkurrenz zwingt uns, unseren Ansatz zu validieren, und spornt uns an, besser zu sein.»