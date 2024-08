Die Gründer

Fiorella Erni, die Gründerin und CEO von Cheetah Stories, bringt eine spannende Lebensgeschichte in das Startup ein. Vor ihrer Zeit im Modegeschäft arbeitete sie jahrelang in humanitären Missionen unter schwierigsten Bedingungen, unter anderem im Südsudan und im Kongo, teils in Kampf- und Krisengebieten. «Ich habe so viele extreme Situationen erlebt, in denen es ums Überleben ging», sagt Erni. «Diese Erfahrungen haben mich geerdet und mir gezeigt, was wirklich zählt – und das wollte ich auch in meinem Business umsetzen.»