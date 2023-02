Die Gründer

Daheim ist das Jungunternehmen im Winterthurer Technopark. Managing-Directors sind die Brüder Lars und David Sager, die aus einer Papeterie-Familie stammen. «Dadurch hatten wir schon früh Berührungspunkte mit dem Büroartikelmarkt und haben gemerkt, dass es an Innovationen in diesem Bereich mangelt», so Lars Sager. Gemeinsam mit ihrem Onkel und Unternehmer Thomas Schoch sowie Ananda Lee, der den Legal-Bereich leitet, gründeten sie im August 2020 ihr Startup. Schoch und Investor Peter Fischer unterstützen das Team neben FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt im Advisory Board. «Mit den digitalen Visitenkarten sind wir aktuell in einer rasanten Wachstumsphase», sagt Lars Sager. Zehn Mitarbeitende sind bereits für das Jungunternehmen im Einsatz, und eine Produkterweiterung haben die Gründer bereits in der Pipeline: Eine Customer-Engagement-Software, die es erlaubt, dass Firmen mit ihren Kundinnen und Kunden digital interagieren.