Die Gründer

«Seit ich fünf Jahre alt war, wollte ich eigene Fahrzeuge entwickeln», sagt Hoti. Zunächst machte er eine Lehre zum Lastwagenmechaniker, studierte anschliessend Automobiltechnik in Biel und arbeitete dann als Angestellter bei Designwerk in Winterthur an der Entwicklung von E-Lastwagen der Marke Futuricum. Nach der Mehrheitsübernahme durch Volvo entschloss er sich vor rund zwei Jahren gemeinsam mit seinem Ingenieurs- und Designwerk-Kollegen Bill Zollinger, die Flux Mobility AG zu gründen. Weitere ehemalige Futuricum-Mitarbeitende ergänzen das Team.