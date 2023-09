Die Business-Idee

Wie denken und handeln erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer? Wie nutzt man entstandene Probleme als Chance? Oder: Wie entwickelt man aus einer Idee ein Geschäftsmodell? Das sind Fragen, mit welchen sich Managerinnen und Manager und Entrepreneurship-Programme an den grossen Schweizer Universitäten schon seit einigen Jahren intensiv beschäftigen. «Aber in der Berufslehre wird dieses wichtige Praxiswissen meist völlig vergessen», sagt Patric Hauser, CEO und Mitgründer des Startups Rhino Innovation aus Zürich, «deshalb haben wir einen Bildungsdienstleister lanciert, der Bildungseinrichtungen und Unternehmen dabei unterstützt, junge Talente an dieses Business-Mindset heranzuführen.»