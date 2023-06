Weil er an die Zukunft des CO2-neutralen Fliegens glaubt, begann er bereits vor rund sieben Jahren nebenberuflich sein Startup aufzubauen. 2016 gründete er mit drei Partnern die Smartflyer AG in Grenchen SO. In diesem Jahr vergösserte das Startup für die Montage die Räumlichkeiten und zügelte nach Selzach. «Vier bis fünf Personen, vom Aerodynamiker über den Flugzeugstatiker bis hin zum Elektrotechniker arbeiten seither stetig an der Weiterentwicklung», sagt Stuber.