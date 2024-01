Die Business-Idee

Mit gutem Gewissen in Jungunternehmen investieren, die sich die Dekarbonisierung zum Ziel gesetzt haben, kann man mit dem Zuger Startup Übermorgen Ventures. «Wir waren einer der ersten Early-Stage-Impact-Investoren und sind selbst noch ein Startup», sagt Mitgründer Adrian Bührer, «unsere Investoren sind gleichzeitig unsere Aktionäre.» Über 40 Investments in Klima-Startups europaweit hat Übermorgen Ventures seit der eigenen Gründung 2020 bereits getätigt: «Vor allem in den frühen Pre-Seed- und Seed-Finanzierungsrunden beteiligen wir uns an Firmen», präzisiert Bührer. Die wichtigste Voraussetzung: «Das Ziel, CO2-Emmissionen in der Atmosphäre zu reduzieren, muss signifikant direkt im Businessmodell stecken.»