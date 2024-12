Die Business-Idee

Die Geschichte des Startups Deux Frères begann mit einer einfachen Leidenschaft: der Liebe zum Gin. Doch schon bald merkten Gian und Florian Grundböck aber, dass sie mehr wollten, als nur Spirituosen herzustellen. «Die Idee war nie, einfach nur Gin zu machen», erinnert sich Florian. «Unsere Vision war von Anfang an grösser – wir wollten etwas schaffen, das grundsätzlich für guten Geschmack steht.» Dabei war es den Brüdern wichtig, nicht nur Produkte, sondern auch Erlebnisse für Kunden zu kreieren. Anfangs experimentierten die Brüder in kleinen Mengen, testeten Rezepte und tüftelten an der Perfektion ihrer Produkte. Doch sie hatten schon früh die Idee, ihre Marke breiter aufzustellen. «Für uns war klar, dass es nicht bei Gin bleiben würde», sagt Gian. Heute umfasst ihr Sortiment neben Spirituosen auch alkoholfreie Getränke, die auf die Bedürfnisse eines bewussteren Konsums abgestimmt sind.