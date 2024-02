Die Business-Idee

«Ein schönes, neues Dach haben Sie – aber warum haben Sie nicht gleich Solarzellen verlegt?» Diese neugierige Frage von Nachbarn und Nachbarinnen ist das Ziel des Startups Freesuns aus Morges VD. Denn das Jungunternehmen bietet Solarzellen, die sich in Ziegeln in den verschiedensten Formen und Farben verstecken – und auch auf den zweiten Blick kaum erkennbar sind. «Unsere Solarziegel sind eine Lösung für architektonisch ausgefallene Bauwerke und denkmalgeschützte Gebäude, auf denen Solaranlagen bisher undenkbar waren», sagt Patrick Imholz, Director of Sales and Business Development. «Wir bieten die Komplettlösung: von den Ziegeln über den Entwurf, die Installation mit Dachdeckern samt Inbetriebnahme bis hin zur Überwachung der Anlage.»