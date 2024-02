«Bisher sind wir organisch gewachsen, möchten nun aber skalieren», sagt Chantal Lisci. In diesem Jahr seien zwei Finanzierungsrunden geplant. Die Ziele: 300’000 Franken bis Mitte des Jahres und weitere 600’000 Franken bis Ende des Jahres. Die Finanzspritzen sollen in den Ausbau von Kundenservice und Marketingaktivitäten fliessen, aber auch die Entwicklung des eigenen Kinderwagenmodells vorantreiben. «Im Idealfall finden wir Investierende, die Erfahrungen in der Skalierung, Automatisierung oder in der Produktentwicklung und Produktion haben.»