Ziel ist, dass Nutzerinnen und Nutzer erkennen, was gerade an einem Ort los ist und ob es sich lohnt, dorthin zu gehen. Die Idee zu Mapin entstand aus dem Problem der Gründer, oftmals nicht zu wissen, was in öffentlichen Einrichtungen wie Bars aktuell vor sich geht, da in den sozialen Netzwerken viele Videos zu einer Lokalität oftmals veraltet sind. Galfano sieht in der Transparenz und Echtzeitinformation einen wachsenden Bedarf: «Auf bestehenden sozialen Netzwerken ist die Aktualität nicht gegeben. Mit Mapin ändern wir das.»