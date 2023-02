Der Markt

Neben Partnerschaften mit dem Versicherungs-Startup Calingo, dem Umzugs-Jungunternehmen Movu und dem Anbieter für nachhaltige Transport- und Lagerboxen Leihbox.com ist auch der Ausbau professioneller Lagermöglichkeiten in Zusammenarbeit mit weiteren Partnerunternehmen angedacht. Gespräche laufen bereits. «Den Grossraum Zürich werden wir bis Ende Februar fertig erschliessen, danach folgen alle grösseren Städte der Deutschschweiz», so Oliver Meyer zuversichtlich, «ist das geschafft, rechnen wir mit einem Volumen an Transaktionen, das schnell Break-even ermöglicht.» Aber die Gründer denken auch schon weiter: «In fünf Jahren möchten wir in ganz Europa etabliert sein – und vielleicht schon darüber hinaus», so Meyer. Im Ausland warten dann aber etwa in Grossbritannien oder den USA die ersten Online-Marktplatz-Konkurrenten in diesem Segment.