Das Kapital

Das Jungunternehmen ist bisher eigenfinanziert. Eine Crowdfunding-Kampagne via Wemakeit.com spülte im September rund 25’000 Franken in die Startup-Kasse. «Damit können wir unsere Kollektionserweiterung realisieren», sagt Fabienne Kälin. Neben zwei neuen Strümpfen, die bereits erhältlich sind, sind auch Leggins geplant. Nach langer Suche sei auch hier der passende Produktionspartner gefunden, der den umweltfreundlichen Stoff, den es in Europa bisher nicht gab, verarbeiten kann. «Auf externe Investoren sind wir aktuell nicht angewiesen. Die Finanzierung stimmt für uns so. Das ist toll, weil wir so das Zepter weiterhin selbst in der Hand behalten.»