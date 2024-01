Die Chance

Im Rahmen des Venture-Leaders-Programms war Thurner im vergangenen Herbst zum Branchenaustausch und Netzwerkaufbau in den USA. «Eine US-Tochter ist in Planung. Hier planen wir den Markteintritt noch in diesem Jahr», so der CEO, «das Potenzial in den USA ist enorm, der Markt riesig und die Zulassungsvoraussetzungen etwas weniger herausfordernd als in Europa.»