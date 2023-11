Die Business-Idee

Bio-Lebensmittel haben es mittlerweile auch in die Regale von Supermärkten und Discountern geschafft. Der Markt wächst stetig. «Aber den meisten Produkten fehlt die Transparenz», kritisiert Simone Häberli vom Startup Crowd Container, «man weiss weder, wo und von wem es genau produziert wurde, noch zu welchen ethischen und moralischen Bedingungen.» Das Zürcher Jungunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Statt auf standardisierte und anonym in Monokulturen produzierte Waren zu setzen, arbeitet Crowd Container direkt mit Bauernhöfen und Kooperativen aus verschiedenen Regionen der Welt zusammen. Labels spielen dabei keine Rolle. Aber regenerative Anbauformen ohne Einsatz von Pestiziden sind Grundvoraussetzung. Und der Name ist Programm: Erst wenn genügend Bestellungen für einen kompletten Container eingegangen sind, wird dieser auf direktestem Weg in die Schweiz verschifft.