Die Business-Idee

Ein Shoe-Tech-Startup? Genau das ist URBNC 3 aus Zürich. «Mithilfe von 3D-Druck-Technologie stellen wir massgeschneiderte Sandalen her», erklärt Mitgründer Roman Wyss. Per Smartphone-App müssen Kundinnen und Kunden beide Füsse je dreimal fotografieren. «Auf Grundlage dieses mobilen Scannings fertigen wir dann das passende Fussbett», so Wyss, «wir produzieren also jeweils nach Bestellung.»