Die Business-Idee

Lampen, Wände oder Deckenpaneele, die wie kultige Designobjekte aussehen, das entwickelt das Luzerner Startup Impact Acoustic. Wie der Name bereits verrät, sind die Produkte aber nicht nur schön anzusehen, sondern auch funktional: «Wir stellen Design-Akustik-Absorber her, die das Raumecho reduzieren», sagt Sven Erni, Mitgründer und CEO. In Zeiten von Grossraumbüros mit offenem Charakter, werden solche Angebote immer wichtiger. Alle Produkte des Startups werden aus rezyklierten Materialien, etwa aus PET-Flaschen oder Abfall-Produkten aus der Baumwoll- oder Metallherstellung, gefertigt. «Und am Ende des Lebenszyklus nehmen wir die Produkte zurück und stellen neue her», beschriebt Erni das Kreislaufkonzept.