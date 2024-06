Die Gründer

Gründer und CEO Sascha Fritsche hat Banking und Finance studiert. Er war danach 15 Jahre bei verschiedenen Startups im Bereich Life-Sciences tätig und arbeitete in dieser Zeit eng mit den jetzigen Startup-Gründern zusammen. Eigene Erfahrungen als Unternehmer fehlten ihm jedoch noch. Fritsche sieht sich als Startup-Typ: «Ich glaube, ich bin jemand, der zuverlässig ist – und hard-working.» Fritsche brachte also das finanzielle, sein Mitgründer und CSO Dario Dornbierer das fachliche Wissen mit. Dornbierer hat Pharmazie und Neurowissenschaften studiert und war in der Schlafforschung tätig. Die beiden lernten sich über Fritsches Ehefrau kennen, die ebenfalls einen Hintergrund in Banking und Finance hat. Mittlerweile besteht das Team aus acht Personen.