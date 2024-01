Bisher hat die HPB in ihrer Manufaktur rund achtzig Akkus ohne diese kritischen Rohstoffe von Hand gefertigt. Das Verfahren setzt stattdessen unter anderem auf Schwefel-Eisen-Verbindungen und Grafit. «Die gebauten Akkus sind aktuell in Testanwendungen», sagt COO Lützenrath. Und die Ergebnisse würden zeigen, dass sie mindestens 50 Prozent umweltfreundlicher seien: «Während ein Vergleichs-Lithium-Ionenen-Akku im Test an der Universität Freiburg nach 1250 Ladezyklen den Geist aufgegeben hat, läuft unserer aktuell noch – nach mehr als 15’000 stündlichen, vollen Ladezyklen», sagt CEO Roland Jung, «und auch unter Extrembedingungen bei minus vierzig Grad Celsius hat der Akku eine viel höhere Ionenleitfähigkeit als alle anderen bei deren Optimum von plus sechzig Grad.»