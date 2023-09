Die Business-Idee

Schiefertafeln, Kreide und Frontalunterricht waren einmal – zumindest wenn es nach dem Zürcher Edtech-Startup Nu.Education geht: «Mit unserem Lernmanagementsystem bieten wir Lehrpersonen eine digitale Lernumgebung, die sie in ihren Alltag und in denjenigen ihrer Schülerinnen und Schüler integrieren können», sagt Gründer Nicolas Merz. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder PC: Die cloudbasierte Software ermöglicht selbstbestimmtes, mobiles und flexibles Lernen, und zwar egal, ob in der Schule, in der Hochschule oder in der Berufsausbildung. Die integrierte künstliche Intelligenz (KI) unterstützt Lehrpersonen bei der Digitalisierung ihrer Lerninhalte.