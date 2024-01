Die Chance

Die gemeinnützige GmbH ist nach eigenen Angaben nicht auf Profit ausgerichtet. «Wir haben bereits längere Zeit mit der Steuerbehörde des Kantons Zürich gekämpft, um eine Steuerbefreiung zu erhalten, sind aber gescheitert – das ist sehr schade», so der Gründer. In einem NZZ-Interview betonte Beatriz Schreib, dass sie sich alternativ im Kanton St. Gallen anmelden könnten, wo sich die Logistikzentrale befindet. Hier könnte man sich immerhin einen Lohn auszahlen, um sich am Ende des Monats ein paar Schuhe zu kaufen. «Aber das fühlt sich unehrlich an», so Schreib.