Die Business-Idee

Den eigenen Garten per App planen, und zwar kostenlos – das ist mit Coaduno möglich. Die Applikation wurde von einem gartenverrückten Gründerpaar aus Fällanden entwickelt: «Mit unserer App wollen wir Menschen beim naturnahen Gärtnern unterstützen – egal, ob auf dem Balkon, im Gartenbeet vor der Haustür oder in einer Gartengemeinschaft», sagt Ilaria Morado. Neben generellen Infos und Inspirationen zu Themen wie Düngung, Vermehrung, Schädlingsbefall und Biodiversität ermöglicht die App durch die Daten- und Zieleingaben beim Anmeldungsprozess auch eine personalisierte Beratung: Je nach Wünschen und Standort gibt Coaduno etwa Tipps für geeignete Pflanzen. «Wie bei Dating-Apps üblich, kann man dann durch die Vorschläge swipen», so die Gründerin. Ausserdem erinnert die App rund ums Jahr in einem Aufgabenkalender personalisiert und ortsgebunden an das Säen, Giessen, Schneiden und Pflegen der eigenen Gewächse.