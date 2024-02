Das Kapital

Das Startkapital von 100’000 Franken kam von der Gründerin und ihren drei Mitgründern selbst. Förder- und Projektgelder, etwa von Innosuisse, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und dem europäischen Klimaforschungsinstitut Horizont Europa brachten rund 2 Millionen Franken in die Startup-Kasse. «Wir verkaufen bereits den Flüssigdünger und realisieren im B2B-Bereich stetig neue Projekte», so Nadège de Chambrier: Die Stadt Zürich nutzt Aurin zur Düngung von Fussballfeldern. In Paris soll eine Rezyklierungsquartierlösung realisiert werden, um den Dünger in Grünanlagen zu nutzen. In der Schweiz läuft die Planung für eine Anlage in einem Privatbankneubau und für ein EPFL-Gebäude in Lausanne. Und im Grossraum Berlin entsteht in Kooperation mit der ESA eine Grossinstallation zu Forschungszwecken.