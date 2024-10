Die Geschäftsidee

Löyly bietet private Saunaerlebnisse an ausgewählten Schweizer Seen an. Die Saunen sind mobil und können flexibel an verschiedenen Standorten aufgestellt werden. Die Kundinnen und Kunden buchen online einen Slot, bekommen dann eine E-Mail mit den Zugangsinformationen und geniessen anschliessend ein privates Saunaerlebnis mit Blick auf den See – oft ganz alleine. Die Sauna wird automatisch vorgeheizt und ist mit einer Umkleidekabine ausgestattet. «Wir wollen das Saunieren zugänglicher machen. Wir wollen brachliegende Flächen, vor allem im Winter, in See- oder Gewässernähe aufwerten», erklärt der Co-Founder Adrian Neininger. Besonders Menschen mit Bedürfnis nach Privatsphäre sollen angesprochen werden.