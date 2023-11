«Wir trainieren die künstliche Intelligenz mit so vielen Texten wie möglich», sagt Mitgründer Samuel Läubli. Das Geschäftsmodell: «Für Firmenkunden bieten wir individuelle Lösungen, die durch maschinelles Lernen den Sprachstil der jeweiligen Firma beherrschen, also Corporate Wording», so Läubli. «Unternehmen können Textshuttle in bereits genutzte Software integrieren und loslegen.»