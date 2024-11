Der Markt

Der Yogamarkt in Zürich ist stark umkämpft, und Karadayi kritisiert die oft kurze Ausbildungsdauer vieler Yogalehrer und -lehrerinnen, die ihrer Meinung nach für die Arbeit mit Menschen nicht ausreichend ist. «Ein Psychologe studiert über zehn Jahre, bis er mit Menschen arbeitet. Die Yogalehrer und -lehrerinnen hingegen werden oft viel zu schnell in die Praxis geschickt», bemängelt sie. VVOO setzt daher auf hochqualifizierte Lehrpersonen, die auch als herzliche Persönlichkeiten ein sicheres Umfeld für die Schüler und Schülerinnen schaffen. Zudem verfolgt das Studio ein demokratisches Modell, bei dem die Lehrpersonen am Gewinn beteiligt sind und so ein integraler Teil des Konzepts werden. «Der Lehrer ist Teil des Ganzen, nicht untergeordnet. Er beeinflusst das Ganze», erläutert Karadayi.