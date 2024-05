«Die Idee kam mir, als ich selbst als Lehrerin arbeitete und die mühsame Jobsuche auf verschiedenen Plattformen erlebte», sagt Rüegg. Beide Seiten, Lehrpersonen und Schulen, legen ihre Profile auf der Epalero-Plattform an und wählen ihre Präferenzen und Verfügbarkeiten aus. Die Plattform kümmert sich um das schnelle Matching. «Epalero steht allen Kantonen zur Verfügung. Wir sind dabei, Schulen und Lehrpersonen schweizweit an Epalero anzuschliessen», so die Gründerin.